Ile rakiet zostało Rosjanom? Dokładnie to policzyli

Co więcej, produkcja rakiet w Rosji jeszcze w ubiegłym roku okazała się być wyższa niż przed wojną. Pisał o tym New York Times – portal zwracał uwagę, że większa produkcja dotyczyła też czołgów. Przed inwazją na Ukrainę Rosjanie produkowali 100 czołgów rocznie, w 2023 r. było to natomiast 200 egzemplarzy.

Niektóre z rosyjskich rakiet są też wykorzystywane do wykrywania ukraińskich systemów. – Rosjanie testują je w warunkach bojowych . Testują zarówno same rakiety, jak i ukraińską obronę przeciwlotniczą. Jedną z funkcji takich uderzeń jest rozpoznanie – wyjaśnia rzecznik.

Ukraiński wywiad nie podaje konkretnych danych, jeśli chodzi o modele magazynowanych przez Rosjan rakiet. Można jednak założyć, że sporą część z nich stanowią pociski Ch-101, czyli jedna z najnowszych rosyjskich konstrukcji, bowiem produkowana od lat 2010-2011. To właśnie ten model jest regularnie wykorzystywany w kolejnych atakach Rosjan. Jego długość sięga ok. 7,4 m, zaś waga to niespełna 2,5 t. Wystrzelony Ch-101 rozpędza się do prędkości 1000 km/h, zaś jego donośność to nawet 4,5 tys, km.