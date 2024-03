Niepokojące ruchy Rosjan. Rozpoczynają masową produkcję potężnych bomb

Już w listopadzie 2023 r. dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Oleszczuk ostrzegał, że "Rosja wykazuje oznaki przygotowań do masowej produkcji bomb FAB-1500". W lutym br. minister obrony Rosji Siergiej Szojgu wizytował fabrykę, w której wedle tamtejszej propagandy produkowano je od początku wojny, ale to nie pierwszy raz gdy tamtejsi funkcjonariusze medialni mijali się z prawdą.

Nie zmienia to jednak faktu, że masowa produkcja i więcej bomb FAB-1500-M54 zrzucanych na terytorium Ukrainy będą bardzo wymierne w skutkach. To najcięższa bomba szybująca w arsenale Rosjan.

FAB-1500-M54 mierzy ponad 2,7 m długości, a jej średnica wynosi 630 mm. To bomba ważąca 1500 kg, z czego aż 675 kg to masa głowicy bojowej.

Niepokojąca dla Zachodu powinna być m.in. siła rażenia FAB-1500-M54. Duża głowica bojowa oraz sposób działania (to bomba odłamkowo-burząca siejąca zniszczenia za pomocą odłamków rozerwanej skorupy i fali podmuchu) pozwalają siać ogromne zniszczenia. Na nagraniu udostępnionym 6 marca widać spowodowaną wybuchem kulę ognia o wysokości ok. 20 pięter.

Przy deklarowanej dokładności do 5 m, promień rażenia osiągany przez FAB-1500-M54 dochodzi do 500 m. Przy pomocy tej bomby Rosjanie są w stanie skutecznie niszczyć nie tylko budynki czy sprzęt wojskowy, ale nawet fortyfikacje znajdujące się do 20 m pod ziemią i naruszać 3-metrowe konstrukcje żelbetowe.