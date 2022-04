Pojazdy dla Ukrainy. USA wysyłają transportery M113

M113 to amerykański transporter opancerzony produkowany seryjnie w latach 1960-2007. Został opracowany przez Food Machinery and Chemical Corporation (FMC Corporation). Konstrukcja opiera się na transporterach opancerzonych z lat 50.: M59 i M75

Pancerz M113 został wykonany ze stopu aluminium o jakości lotniczej. Pojazd ma ok. 4,8 długości, ponad 2,6 m szerokości i 2,5 m wysokości. Jego masa bojowa wynosi ok. 11 t. Może rozwijać prędkość do 67 km/h po lądzie i do 5,8 kmh po wodzie. Na podstawowe uzbrojenie M113 składają się uniwersalny karabin maszynowy M60 kal. 7,62 × 51 mm oraz wielkokalibrowy karabin maszynowy M2 kal. 12,7 mm.