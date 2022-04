Wirginia Zachodnia przekaże Ukrainie sprzęt wojskowy. To transportery opancerzone M113

Transporter M113 może przewozić do 11 pasażerów oraz dwóch członków załogi. Waży 12,3 t, a jego długość to około 4,8 m, szerokość ponad 2,6 m i wysokość 2,5 m. M113 jest wyposażony w dwusuwowy sześciocylindrowy silnik wysokoprężny 6V53 Detroit z trzybiegową automatyczną skrzynią biegów Allison TX100-1. Może poruszać się zarówno po lądzie, jak i po wodzie, a jego maksymalna prędkość odpowiednio we wspomnianych warunkach to 67,6 km/h i 5,8 km/h.