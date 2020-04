Pogoda w Polsce. Ostatni taki dzień. Od jutra burze i grad. Prognoza zagrożeń IMGW

Pogoda w Polsce rozpieszczała nas przez ostatnie dni. Mieszkańcom kraju towarzyszyło duża słońca i wysokie jak na tą porę roku temperatury. Wtorek 28 kwietnia będzie podobny. Słonecznie będzie dziś prawie w całej części kraju. Niewielkie zachmurzenie możliwe jedynie na północy. Termometry pokażą od 19 stopni C. na Pomorzu do aż 25 stopni Celsjusza we Wrocławiu.