Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami i gradem. Sprawdź sytuację w swoim mieście [Radar burz]

Pogoda w Polsce 29 kwietnia w przeważającej części kraju będzie deszczowa. W związku z możliwymi burzami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia aż dla 8 województw. Sprawdź gdzie będzie burza. Poniżej radar online.

Pogoda w Polsce w środę 29 kwietnia nie będzie przypominać tej, do której przyzwyczailiśmy się podczas ostatnich dni. Meteorolodzy przewidują opady deszczu w przeważającej części kraju. W związku z możliwymi burzami synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia aż dla ośmiu województw. Miejscami spadnie też grad, a wiatr osiągnie prędkość nawet do 75 km/h. To jednak dopiero przedsmak tego, co czeka nas w weekend majowy.

Alerty pierwszego stopnia dotyczą województw: lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Obowiązywać będą do późnych godzin wieczornych. Podczas burz spadnie deszcz o sumie od 5 do 15 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie nawet do około 25 litrów wody na metr kwadratowy.

Najchłodniej będzie dziś na północy Polski. W Gdańsku termometry pokażą maksymalnie 9 stopni Celsjusza. Podobnie będzie w Suwałkach, trochę cieplej w Szczecinie, Bydgoszczy i Olsztynie. W centrum i na zachodzie kraju od 15 do 20 st. C. Zdecydowanie najcieplej będzie na południu Polski. Tam od 20 do nawet 24 stopni Celsjusza.

Radar burz. Sprawdź sytuację pogodową online

Jak czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Synoptycy IMGW zalecają zachowanie ostrożności i monitorowanie sytuacji pogodowej.

W sieci dostępnych jest wiele serwisów, dzięki którym możemy śledzić mapę burz. Aktualny rozwój sytuacji w regionie swojego zamieszkania można śledzić pod tym linkiem.

Satelitarną mapę burz na żywo można zobaczyć tutaj.