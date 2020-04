Ekologiczny koniec świata? Niepokojące badania dotyczące owadów

Badacze od lat alarmują o tym, że liczba owadów na świecie spada w alarmującym tempie . Jedne ze starszych badań porównywały nawet zmniejszenie się ich ilości do masowego wymierania dinozaurów. Najnowsze badania opublikowane w Science pokazują, że jest znacznie gorzej niż początkowo zakładano.

Po raz pierwszy udało się przeprowadzić tak obszerne badania, a wyniki niestety nie wyglądają dobrze. Jak się okazuje od 1990 roku liczba owadów na całej planecie spadła o 30 proc., zaś w samej Europie co roku odnotowuje się coraz szybsze ich wymieranie.

Populacja owadów słodkowodnych wzrosła o 11 proc. w ciągu dekady co ma związek z poprawą stanu wód słodkowodnych. Jednak owady te stanowią jedynie 10 proc. ogólnej populacji owadów, ale co ważniejsze - nie zapylają roślin. Jednak zapylanie nie jedyna funkcja owadów w ekosystemie.

- Wiemy jednak, i nie jest to jakaś wiedza tajemna, że rozrastanie się miast, zajmowanie przez nie naturalnych habitatów, źle wpływa na populację owadów - przyznał główny autor badań, Roel van Klink z Niemieckiego Centrum Badań nad Integracyjną Bioróżnorodnością w Lipsku.

Fakt, że populacja owadów spada i że będzie miało to katastrofalne skutki dla środowiska nie jest niczym nowym. Naukowcy ostrzegają od lat, jednak wyniki najnowszych badań zdecydowanie przekroczyły nawet najbardziej pesymistyczne wizje. Niektórzy są zdania, że w ciągu najbliższych 50 lat zniknie ok. 50 proc. owadów na świecie, chociaż w wielu miejscach prowadzenie obserwacji jest bardzo trudne. Dotyczy to przede wszystkim szybko rozwijających się krajów afrykańskich azjatyckich i w Ameryce Południowej.