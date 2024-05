Pociąg pełen sprzętu Rosjan. Widać go aż po horyzont

Pozostałe z widocznych na pociągu maszyn to wiele ciężarówek, m.in. Ural-4320. To wielozadaniowe konstrukcje, które służą do przewożenia maksymalnie 30 osób lub ładunków o masie do 5 t. Brak znaczącej liczby czołgów i sprzętu przeznaczonego głównie do atakowania przeciwnika oraz obecność sprzętów technicznych (m.in do budowania mostów), może stanowić podstawę do podejrzeń, jakoby Rosjanie planowali rozmieszenie piechoty na froncie oraz przygotowanie odpowiedniej infrastruktury do rozpoczęcia działań.