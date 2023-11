Planety-olbrzymy mogą być zagrożeniem. Wyrzucają inne obiekty do "martwej strefy"

Takie informacje przekazują astronomowie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside (USA) na łamach "Astronomical Journal". Badacze analizowali niedaleki system gwiezdny - HD 141399. Odkryli, że lokalne, masywne planety prawdopodobnie wyrzucą mniejsze ciała niebieskie, podobne do Ziemi, poza ekosferę. Ekosfera to strefa, w której temperatura umożliwia istnienie ciekłej wody i rozwój życia.

Zauważają jednak, że badany układ jest nieco nietypowy. Jego cztery gigantyczne planety znajdują się dalej od macierzystej gwiazdy, niż to zazwyczaj ma miejsce. To czyni go dobrym modelem do porównania z naszym Układem Słonecznym, w którym gazowe olbrzymy również znajdują się stosunkowo daleko od Słońca.