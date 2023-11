NASA pokazała zdjęcie. Astronauta ISS uwiecznił "upiorną twarz"

NASA wyjaśnia, że zdjęcie zostało wykonane przez jednego z astronautów przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) 12 lutego 2023 r. Co ciekawe, zrobiono je przy użyciu zwykłego aparatu cyfrowego Nikon D5. Fotografia przedstawia głęboki na 1000 metrów krater wulkaniczny o średnicy od 6 do 8 kilometrów i jezioro sodowe Trou au Natron w północnym Czadzie. Jak słusznie zauważa amerykańska agencja kosmiczna, z ISS, która krąży ok. 400 km nad Ziemią, naturalna formacja "wygląda jak upiorna twarz spoglądająca na ciebie".