Ognisty bolid na niebie. Był widoczny w centralnej i wschodniej Polsce

We wtorek o godzinie 18:05 mieszkańcy Warszawy i innych rejonów centralnej i wschodniej Polski mogli zaobserwować wyjątkowo jasny bolid na niebie. Zjawisko zostało uchwycone przez sieć Skytinel. Podczas przelotu tego wyjątkowego meteorytu można było usłyszeć głośne grzmoty. Wymiary bolidu mogą wskazywać na to, że nie spalił się on do końca w atmosferze, a jego części spadły na ziemię. Skytinel analizuje obecnie nagrania, aby określić gdzie mógł spaść meteor.