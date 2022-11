K239 Chunmoo dla Polski. Pierwsza dostawa już na horyzoncie

K239 Chunmoo to system wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (K-MRLS) południowokoreańskiej produkcji zdolny do wystrzeliwania kilku kierowanych lub niekierowanych pocisków rakietowych różnego kalibru. Ten MLRS wchodzi do służby w Siłach Zbrojnych Republiki Korei, zastępując stare systemy K136.