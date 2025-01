Według badań opublikowanych w "Journal of Engineering in Medicine and Biology", co najmniej 70 proc. astronautów na ISS doświadcza zespołu neuro-okularnego związanego z lotem kosmicznym (SANS). Zmiany te obejmują spadek sztywności oka o 33 proc., ciśnienia wewnątrzgałkowego o 11 proc. oraz amplitudy tętna oka o 25 proc.