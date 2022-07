Ukraińcy na szkoleniu w Niemczech. Uczą się obsługiwać Gepardy

Dostarczenie tych systemów do Ukrainy ciągnie się już od dłuższego czasu, a jednym z kluczowych problemów była kwestia dostępności amunicji kal. 35x228 mm, ponieważ Szwajcaria zabroniła firmie Rheinmetall eksportu amunicji do Ukrainy. Ostatecznie Niemcy zdołały pozyskać amunicję od norweskiej firmy Nammo i mowa tutaj o amunicji HEI-T (odłamkowo-zapalająca ze smugaczem) czy SAPHEI-T (przeciwpancerna z ładunkiem wybuchowym, smugaczem i środkiem zapalającym).

S-300 z ukrytą funkcją. Rosjanie w desperacji używają ich do ataku na cele lądowe

Zestawy Flakpanzer Gepard wykorzystują podwozie czołgu Leopard 1, na którym została osadzona wieża z dwoma radarami o zasięgu wykrywania do 15 km. Pierwszy odpowiada za wykrywania celów, a drugi to radar kierowania ogniem zsynchronizowany z dwoma działkami Oerlikon KDA L/R04 35/90 kal. 35 mm o szybkostrzelności 550 strz./min każde. Łączna szybkostrzelność 1100 strz./min, a zapas amunicji wynosi 680 sztuk.

Zadaniem Gepardów była przeciwlotnicza ochrona poruszających się zgrupowań pancernych lub zmotoryzowanych przed samolotami bądź śmigłowcami przeciwnika na dystansie do 4 km. Teraz to tego należy dodać drony oraz zwalczanie pocisków manewrujących w końcowej fazie lotu. Gepardy zostały wprowadzone do służby w Bundeswehrze w 1976 r., a wycofane zostały w 2010 roku w wyniku cięć budżetowych bez wyłonienia następców.