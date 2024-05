Pierwsza taka strata Ukraińców. Rosjanie dopadli sprzęt NATO

Z informacji podawanych na początku 2024 r. wynika, że Supacat HMT niszczy rosyjski sprzęt z 90 proc. skutecznością. To bardzo wysoka efektywność, która zasługuje na tym większe uznanie, że jest to system stworzony w zaledwie kilka miesięcy. Brytyjskim konstruktorom udało się przystosować części między innymi z myśliwców Eurofighter Typhoon do podwozia ciężarówki Supacat HMT.