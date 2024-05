Pociski z Korei Północnej dla Rosji. Zagrożenie czy militarny złom?

Przez dłuższy czas Pjongjang zaopatrywał Moskwę w pociski artyleryjskie kal. 152 mm oraz kal. 122 mm. Od początku 2024 r. odnotowywane są jednak także ataki z wykorzystaniem pocisków balistycznych produkcji północnokoreańskiej. Po przeanalizowaniu szczątków wyciągnięto wnioski, że są to pociski balistyczne KN-23 oraz KN-24.

Pociski balistyczne KN-23 mierzą 7,5 m długości oraz 0,95 m średnicy. Ważą 3400 kg, z czego ok. 500 kg przypada na głowice bojowe. Pozwalają na atakowanie celów oddalonych o nawet 600 km. Pociski balistyczne KN-24 są nieco mniejsze, ale mają podobny zasięg.

To groźna broń, ale w praktyce często nie okazuje się niezawodna. Eksperci i analitycy wojenni już wcześniej podkreślali, że północnokoreańskie uzbrojenie jest przestarzałe i często bardzo nieprecyzyjne. Potwierdzają to również użycia wymienionych pocisków balistycznych. Jak oznajmiła prokuratura generalna w Kijowie, blisko połowa eksplodowała w powietrzu i nie dotarła do celu. W lutym br. jeden z pocisków balistycznych KN-23 spadł w lesie w obwodzie kijowskim, chociaż jego cel zapewne był inny.