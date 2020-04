Pierwsza taka mapa Księżyca. Pomoże wyjaśnić 4,5 mld lat historii

Mapa księżycowa, zwana "Unified Geologic Map of the Moon" to pierwsza kompleksowa mapa geologiczna naszego najbliższego kosmicznego sąsiada. Pozwoliła ona poznać geologię powierzchni Księżyca, co znacząco ułatwi planowanie lądowisk dla załogowych misji księżycowych i będzie dużym wsparciem dla różnych badań prowadzonych także na Ziemi.