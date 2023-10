Pierścienie Saturna to bitewny pył. Starły się tam dwa księżyce

Najbliższa okolica Saturna pozostaje bardzo zagadkowa. Badająca jego pierścienie i księżyce sonda Cassini dowiodła, że powstały one stosunkowo niedawno. Nie przeniosła jednak żadnych wskazówek na temat ich genezy. Astrofizycy postanowili ustalić jak powstały, używając superkomputera.

Pierścienie Saturna przypominają dysk tworzony przez harmonijnie poruszające się odłamki lodu. Utrzymują się one dzięki grawitacji planety, ale nie przekraczają tzw. granicy Roche'a. Jest to punkt, w którym siła przyciągania planety staje się tak silna, że rozbija nawet większe skały.

Równie ciekawa jest zewnętrzna granica pierścieni. Materia krążąca poza nią ma tendencje do zlepiania się. To dostarcza okazji do powstawania licznych lodowych księżyców Saturna.