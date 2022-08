Biathlon czołgowy. Poważne usterki na rosyjskich zawodach wojskowych

Biathlon czołgowy to jedna z konkurencji Międzynarodowych Igrzysk Wojskowych. Zawody polegają na wyścigach, połączonych ze strzelaniem do celów. Wygrywa drużyna, która pokona całą trasę, w jak najkrótszym czasie. W tym roku podczas turnieju doszło do poważnych problemów technicznych w topowych rosyjskich czołgach.