Olbrzymia góra lodowa oderwała się od Antarktydy. To była kwestia czasu

NASA zwraca uwagę, że oderwanie się góry lodowej A-83 od szelfu lodowego Brunta (do którego doszło w poniedziałek, 20 maja) jest trzecim takim zdarzeniem w tym regionie w ciągu ostatnich czterech lat. W 2021 r. od szelfu oddzieliła się góra lodowa A-74 , a w 2023 r. góra lodowa A-81. Naukowcy uspokajają jednak, że nie ma to związku ze zmianami klimatycznymi, chociaż nie pozostają one obojętne wobec istniejących szelfów lodowych.

Warto przypomnieć, że szelf lodowy Brunta to lokalizacja stacji badawczej Halley należącej do British Antarctic Survey. Stacja w 2016 r. została przeniesiona w bezpieczniejsze miejsce - ok. 23 km w głąb lądu, ale naukowcy cały czas monitorują to, co dzieje się w tej okolicy. Zauważyli, że prędkość szelfu lodowego, na którym zlokalizowana jest stacja, ustabilizowała się od poprzedniego oderwania się góry lodowej w 2023 r. i nie spodziewają się reakcji na nowe zdarzenie.