Lodowiec Zagłady coraz bardziej niestabilny. Zdjęcia satelitarne ujawniły prawdę

Nowe badanie, które ukazało się na łamach "Proceedings of the National Academy of Sciences" zwraca uwagę na niepewną przyszłość lodowca Thwaites, znanego też jako lodowiec zagłady. Od dawna budzi on spore zainteresowanie naukowców, bo jego utrata mogłaby doprowadzić do podniesienia się poziomu mórz o ponad pół metra. Teraz badacze ustalili, że jest on znacznie bardziej narażony na działanie ciepłej wody oceanicznej, niż wcześniej sądzono.