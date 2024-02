Największa góra lodowa świata na wyjątkowym nagraniu. A23a wykonała pełny obrót

Zdjęcia największej góry lodowej świata A23a, które wykorzystano do zrobienia wideo powstały w okresie od końca grudnia 2023 r. do lutego 2024 r. Jak wyjaśnia serwis IFL Science, do ich zrobienia posłużył instrument badawczy o nazwie MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Jest to urządzenie znajdujące się na pokładzie dwóch satelitów - Terra oraz Aqua, należących do NASA. Nagranie można zobaczyć poniżej: