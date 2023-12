Oko w oko z czołgiem. Scena z Ukrainy wygląda jak z gry

"Ukraiński czołg ratuje oddział obrońców, atakując rosyjską pozycję z głównego działa kal. 125 mm" – czytamy na X. Akcja jest o tyle charakterystyczna, że Ukraińcy w T-64BW postanowili zbliżyć się do piechoty wroga na kilkanaście metrów, by wymierzyć w ich kierunku strzał z głównej armaty .

Widoczny na nagraniu T-64BW to czołg, który w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawia się na froncie. Wynika to z tego, że są to warianty będące efektem modernizacji T-64. Dziennikarz Wirtualnej Polski Przemysław Juraszek informował w sierpniu br., że te maszyny są modyfikowane nie tylko w Ukrainie, ale też w Polsce i Czechach.