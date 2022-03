Zmiana oznaczeń u Rosjan. Na śmigłowcach pojawiły się nowe znaki

Jak donosi serwis The Aviationist, nowe oznaczenia zaczęły pojawiać się na śmigłowcach Mi-8/17 Hip i Mi-24/35 Hind. Są to trzy białe pionowe pasy na belce ogonowej oraz białe litery "V" z tyłu i po bokach kadłuba. Rosjanie najprawdopodobniej używają ich, aby uniknąć kolejnego ostrzelania własnego sprzętu. Mogą też służyć do maskowania rosyjskich jednostek i upodobniania ich do ukraińskich śmigłowców, aby utrudnić ich wykrycie przez ukraińskie systemy obrony powietrznej.