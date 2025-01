Odwołano próbę startu rakiety Jeffa Bezosa. New Glenn nie poleciała

Rakieta New Glenn firmy Blue Origin - nad którą prace trwały 10 lat - została przygotowana do startu w poniedziałek rano na Florydzie, z trzygodzinnym oknem startowym otwierającym się o godzinie 7:00 (01:00 czasu lokalnego). Pierwotna próba startu miała się odbyć w piątek.

Blue Origin to prywatne przedsiębiorstwo, założone w 2000 r. przez miliardera Jeffa Bezosa. Celem firmy jest budowa systemów załogowego transportu suborbitalnego i orbitalnego. Pierwszy start nowej rakiety miał być wyjątkowym momentem dla Blue Origin, bowiem firma nie ma jeszcze w swoim portfolio lotu orbitalnego. W przeszłości wykonywała jedynie misje suborbitalne, wznosząc się na około minutę w stanie nieważkości. New Glenn ma przybliżyć firmę w kierunku komercyjnych usług startowych.

Ciężka rakieta nośna New Glenn opracowana została na potrzeby komercyjnych kontraktów startowych. Pierwszy stopień, znany również jako GS-1, składa się z siedmiu silników BE-4, które zasilane ciekłym tlenem i ciekłym metanem. Siedem silników będzie wytwarzać siłę ciągu o wartości 1,75 mln kg , aby wynieść drugi stopień na trajektorię suborbitalną, ale ponad gęstą atmosferę ziemską. Całkowita wysokość New Glenn wynosi 94 m, czyli więcej niż Falcon Heavy firmy SpaceX i tyle samo co Space Launch System NASA.

Celem pierwszej misji jest kontrolowane osiągnięcie orbit przez drugi stopień rakiety wraz z jej ładunkiem. Ma być zdolna do wyniesienia w przestrzeń około 45 t ładunku na eksperymentalną platformę Blue Ring. W przyszłości miejsce to ma być obsługiwane do lotów komercyjnych. W planach był test łączności z Ziemią oraz próba lądowania pierwszego stopnia rakiety na platformie Jacklyn. Sama Firma lotnicza opisuje New Glenn jako "gigantyczną rakietę wielokrotnego użytku".