Przelot satelitów Starlink. 1 listopada obserwuj niebo

Starlinki to satelity, które wynoszone są na orbitę przez rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX Elona Muska. Zapewniają dostęp do szybkiego internetu satelitarnego, niezależnie od lokalizacji na Ziemi. To przełomowe rozwiązanie, które w niektórych przypadkach jest jedynym sposobem na dostęp do internetu z dużą szybkością. Chodzi głównie o niezaludnione obszary lub sytuacje kataklizmów. Internet Starlink odegrał również ważną rolę niedawno, podczas powodzi w Polsce.