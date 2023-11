Izraelski sukces w powietrzu. F-35I przechwycił pocisk manewrujący

Izraelski myśliwiec F-35I Adir ze 140. Eskadry zniszczył jemeński pocisk manewrujący. Jak donosi The Aviationist, został on wykryty i śledzony przez obronę powietrzną Izraela, a F-35l próbował go przechwycić. W efekcie miało dojść do "pierwszego zniszczenia pocisku manewrującego przez myśliwiec 5. generacji".