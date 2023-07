Odmawiają pomocy Ukrainie. Ten kraj woli trzymać z Rosją

Pierwsze informacje dotyczące wniosku, którego przedmiotem było aż 450 transporterów opancerzonych Guarani 6x6 pojawiły się w przestrzeni publicznej już w kwietniu. Teraz dokument został opublikowany w sieci. Niestety jednocześnie ze wzmiankami mówiącymi o odmownej decyzji brazylijskich władz. Uwagę zwraca przy tym fakt, że jej wystosowanie zajęło ponad dwa miesiące. Wielu dziennikarzy i analityków postrzega to nie tylko jako porażkę dyplomatyczną Brazylii , ale też przekreślenie dużej szansy dla tamtejszej gospodarki.

Ukraina nie chciała niczego dostać, ale zakupić brazylijski sprzęt. Środki finansowe miały pochodzić z państw zaangażowanych w pomoc okupowanemu państwu. Aby zwiększyć szanse na podpisanie umowy we winsoku zaznaczono, że wszystkie transportery nie będą służyły do działań ofensywnych przeciwko Rosji. Ukraińcy zadeklarowali, że wykorzystają je przede wszystkim do celów humanitarnych, ewakuacji rannych żołnierzy z pola walki oraz ludności cywilnej. Zaznaczyli nawet, że wszystkie wozy zostaną odpowiednio pomalowane (w czerwono-żółte barwy).