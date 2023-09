The Wall Stree Journal informuje, że Berlin wstrzymuje dostawy pocisków TAURUS. Boris Pistorius, niemiecki minister obrony, początkowo twierdził, że nie widzi potrzeby wysyłania tych pocisków do Ukrainy. Niemieccy urzędnicy podobno już zatwierdzili dostawy sprzętu, ale decyzja została zalokowana przez kanclerza Olafa Scholza – prezydent obawia się ataków na obiekty znajdujące się na terytorium Rosji i zniszczenia Mostu Kerczeńskiego, co rzekomo miałoby być pretekstem do wciągnięciem kraju do konfliktu.