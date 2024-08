Runęła jak grom z jasnego nieba. Przerażający widok w Ukrainie

Ten tajny pocisk Kremla jest nie bez powodu porównywany z zachodnimi AGM-158 JASSM. To zasługa możliwości rosyjskiej broni, która została znacznie ulepszona względem swojego protoplasty, czyli Ch-59. Nowy Ch-69 waży niemal 800 kg, z czego aż 300 kg przypada na samą głowicę bojową i może pokonać po wystrzeleniu aż 550 km. Nie bez znaczenia pozostaje też, że pocisk jest trudny do wykrycia, choć sam w sobie ma całkiem duże gabaryty – mierzy 4,2 m długości przy średnicy sięgającej 0,4 m i rozpiętości skrzydeł ok. 2,5 m. Napęd tej rosyjskiej broni gwarantują silniki dwuprzepływowe NPO Saturn TRDD-50 MT.

Warto też podkreślić, że do wystrzelenia Ch-69 Rosjanie używają równie nowoczesnego myśliwca Su-57, który powstał jako odpowiedź na amerykańskiego F-22 Raptor. Prace nad tym sprzętem rozpoczęto w Federacji Rosyjskiej na początku XXI w., natomiast pierwszy oblot miał miejsce w 2010 r. Do 2024 r. nadal jednak nie rozpoczęto produkcji na dużą skalę.

Mimo wszystko jednak jest to obecnie jeden z najlepszych samolotów wykorzystywanych przez armię agresora podczas wojny w Ukrainie. Rozpędza się do prędkości 2 Ma, czyli ok. 2400 km/h, zaś jego zasięg przekracza 3,5 tys. km i może poruszać się na pułapie aż 20 km. Uzbrojenie (w tym wspomniane rakiety Ch-69 i Ch-59) przenosi zaś na 12 węzłach uzbrojenia (po sześć na zewnątrz i wewnątrz). Wbudowany w Su-57 radar pozwala z kolei wykrywać wrogie obiekty w zasięgu do 400 km.