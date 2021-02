Oceaniczne śmieci wykryte z powietrza? Pomoże w tym sztuczna inteligencja

Każdego dnia do oceanów trafiają miliony ton plastikowych odpadów. Naukowcy z całego świata od dawna zaangażowani są w działania na rzecz ochrony środowiska, m.in. monitorując co się dzieje z oceanicznymi śmieciami. Zadanie, które do tej pory nie należało do łatwych, już niedługo może zostać wzbogacone o nowe rozwiązania.