Polska Marynarka Wojenna odzyskała okręt. ORP "Czernicki" wraca do służby

ORP "Kontradmirał X. Czernicki"

ORP "Kontradmirał X. Czernicki" to jednostka pływająca o wyporności 2 382 ton i długości 73,8 m. Statek był początkowo budowany w Stoczni Północnej w Gdańsku jako pływająca stacja demagnetyzacyjna projektu 130 dla Związku Radzieckiego. W grudniu 1999 roku podjęto decyzję o przebudowie pustego kadłuba dla potrzeb Marynarki Wojennej RP. Podczas prac w 2009 roku jednostka została przygotowana do pełnienia służby jako okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej w narodowych oraz sojuszniczych zespołach okrętowych.

Statek może służyć także jako okręt-baza. Jednostka posiada dwa burtowe stanowiska przeładunkowe, służące do przekazywania ładunków o masie do 250 kg, na okręty płynące obok w odległości do 60 metrów oraz rufowe stanowisko do przekazywania paliwa o wydajności 100 t/h. Okręt może przewieźć 10 standardowych kontenerów 20-stopowych. Na rufie ma lądowisko dla śmigłowca o wymiarach 20x12 m. Na wyposażeniu statku znajduje się także armatka wodna o wydajności 500 m3/h oraz 2 monitory wodno-pianowe służące do gaszenia pożarów.