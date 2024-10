Obiecali Ukrainie myśliwce. Teraz wychodzi na jaw, że mają tylko kilka

Chociaż informacje o możliwym przekazaniu Ukrainie przez Francję myśliwców Mirage 2000-5 pojawiały od 2023 r., dopiero w październiku br. tamtejsze władze zdecydowały się potwierdzić przygotowywanie dostaw . Jak ujawnił teraz dziennik "La Tribune", w pierwszej partii mającej dotrzeć do Ukrainy w pierwszym kwartale 2025 r. znajdą się zaledwie trzy francuskie myśliwce .

Potwierdza to wcześniejsze obawy niektórych analityków, zdaniem których Ukraina nie może liczyć na większą liczbę Mirage 2000-5. Możliwe, że w ogólnym rozrachunku otrzyma od sześciu do maksymalnie 12 takich myśliwców. Wszystkie zostaną jednak zmodyfikowane i przystosowane do broni, która powinna stanowić największe zagrożenia dla Rosjan.