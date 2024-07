Nowa technika Rosjan. Kto by pomyślał, że na to wpadną

Jak teraz twierdzi przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy Andrii Czerniak w rozmowie z agencją Reutera, Rosjanie mają kolejne nowe drony, z których korzystają do prowadzenia działań zbrojnych nad Ukrainą. Ich najnowszy sprzęt jest zbudowany ze styropianu i sklejki , a na jego wyposażeniu znajduje się kamera oraz ukraińska karta SIM, która pozwala przesyłać do Rosji obraz z pola bitwy.

Jak czytamy na portalu Defense Romania, drewniane drony armii Federacji Rosyjskiej – choć w zasadzie są bardzo łatwym celem, to stanowią niemałe wyzwanie finansowe dla Ukrainy, gdyż niszczenie bezzałogowców rakietami jest bardzo kosztowne.

Wykonane ze sklejki drony Rosjan nie przenoszą ładunków wybuchowych. Służą bowiem do dokładnego rozpoznania ukraińskich pozycji, a przede wszystkim wykrywania systemów obrony powietrznej przeciwnika. Do tego zadania wykorzystują zainstalowaną na kadłubie kamerę o nieznanej jakości, a do tego ukraińską kartę SIM. Ta druga jest bardzo strategicznym elementem.