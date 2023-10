Nowa dostawa dla Ukraińców. To pojazdy, które ratują im życie

Kanada to jedno z państw, które najmocniej zaangażowało się w pomoc dla Kijowa. Systematycznie dostarcza m.in. pojazdy Senator. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow potwierdził swojego czasu, że do końca 2023 roku armia obrońców będzie dysponowała ponad 1 tys. takich wozów .

Najczęściej do Ukrainy trafiają warianty Senator APC, które są przedstawiane jako wielozadaniowe transportery opancerzone. Wśród innych, z których Ukraińcy mieli już okazję korzystać są m.in. właśnie Senator MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected). Łącznie na front ma trafić 200 sztuk. Nie podano, ile obejmowała najnowsza partia.

Najważniejsza cecha Senator MRAP to kadłub w kształcie litery V. To właśnie on zapewnia zwiększoną przeżywalność pojazdu i załogi poprzez zmniejszenie skutków wybuchu min. Zamontowano w nim także specjalne fotele z amortyzacją w celu zminimalizowania wpływu energii wybuchu na załogę. Wnętrze Senator MRAP mieści maksymalnie 10 osób.