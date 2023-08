Ukraiński minister obrony opublikował film. Jasny przekaz dla Rosjan

Ołeksij Reznikow opublikował krótki film, w którym podziękował rządkowi Kanady za nieustanne wspieranie Ukrainy. To właśnie z tego kraju na front docierają pojazdy opancerzone Senator. Do końca roku armia obrońców będzie dysponować aż 1000 tych cenionych jednostek.

Krótkie nagranie, które minister obrony Ukrainy umieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych prezentuje kilka pozycji z ukraińskiego oręża. Najwięcej uwagi poświęcił pojazdom Senator. Ołeksij Reznikow przywitał kolejną partię tych wozów w Ukrainie i wspomniał o ich najważniejszych, przydatnych na froncie cechach. Podobnie jak amerykańskie M2 Bradley, Senatory mają opinię pojazdów ratujących życie ukraińskim żołnierzom.

Nawet 1000 wozów Senator dla Ukrainy

"Te pojazdy opancerzone pomagają chronić naszych wojskowych podczas wykonywania misji bojowych. Uratują życie tysięcy naszych żołnierzy. […] Cieszę się, że mamy takie same poglądy na pole bitwy jak nasi kanadyjscy partnerzy" - napisał Ołeksij Reznikow.

Ukraińska armia otrzymuje kolejne partie pojazdów opancerzonych Senator systematycznie już od kilkunastu miesięcy. Np. w styczniu ogłaszano dostawę 200 sztuk. Z publikowanych w sieci informacji wynika, że do tej pory do naszego wschodniego sąsiada trafiło ok. 550 egzemplarzy tych jednostek. Niewykluczone, że wideo Ołeksija Reznikowa nawiązuje do najnowszej, nieogłaszanej dostawy i ich liczba już się zwiększyła.

Ottawa nie zamierza na tym poprzestawać. W zeszłym miesięcy przedstawiciel Roshel, przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją wozów Senator, zapowiedział, że przewidywane są dalsze dostawy do Ukrainy. Do końca roku armia obrońców ma dysponować aż 1000 tych jednostek.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kanadyjskie wsparcie dla Ukrainy. Te wozy są cenne

Senator jest przygotowany w kilku wariantach. Do Ukrainy trafiają wozy APC (transportery opancerzone), które są uznawane za flagowe jednostki w portfolio firmy Roshel.

Ukraińscy żołnierze cenią je m.in. za pancerz zapewniający skuteczną ochronę przed ogniem z broni strzeleckiej oraz kuloodporne szyby, które mogą być dodatkowo zabezpieczone siatką. Pancerz ma modułową konstrukcję, można go modyfikować i dostosowywać pojazd do charakteru danej misji.

Funkcjonariusze ukraińskiej straży granicznej w rozmowach z dziennikarzami chwalili natomiast dużą przestrzeń we wnętrzu (mieści do 12 osób z rynsztunkiem) i lepszą od wielu innych pojazdów zwrotność. To pokłosie małego promienia skrętu, który został zastosowany z uwagi na pierwotne plany związane z pojazdami Senator (przygotowanie ich dla służb mundurowych i poruszania się po miastach).

Każdy Senator posiada 6,7-litrowy silnik o mocy 330 KM, automatyczną skrzynię biegów oraz napęd 4x4, co zapewnia odpowiednią moc i mobilność w trudnym terenie. Waga tego pojazdu to ok. 8 t. Maksymalna prędkość wynosi natomiast 120 km/h.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski