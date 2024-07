Nowa broń Izraela. Zamawiają tysiące Żelaznych Żądeł

Zamówienie Żelaznych Żądeł potwierdził ich producent, koncern Elbit . Jest to nowa broń – choć prace rozpoczęły się ponad dekadę temu, testy zakończono dopiero w roku 2021, a w tym samym roku broń została użyta w walce. Armia Izraela po raz pierwszy upubliczniła informacje o użyciu Żelaznych Żądeł podczas walk z Hamasem toczonych po ataku na Izrael w październiku 2023 r.

Izraelskie ministerstwo obrony zdecydowało się na zamówienie dużej – choć nieujawnionej - liczby pocisków, wycenionych na 190 mln dol . (to dane Elbitu, ministerstwo podaje 220 mln). Dostawy mają zostać zrealizowane w ciągu dwóch lat.

Jak stwierdziło izraelskie ministerstwo obrony, dzięki zaawansowanemu systemowi naprowadzania użycie Żelaznego Żądła "minimalizuje (...) szkody uboczne i zmniejsza ryzyko dla osób niewalczących. Ta zaawansowana amunicja stanowi znaczący skok w zdolności Sił Obronnych Izraela do prowadzenia operacji w złożonych warunkach bojowych i w środowisku miejskim".

Iron Sting to kierowany pocisk moździerzowy kalibru 120 mm. Przy długości 95 cm masa pocisku sięga 17 kg, z czego ponad 10 przypada na głowicę bojową. Zasięg ognia to 12 km.

Pocisk może jednocześnie korzystać z różnych kombinacji naprowadzania , co pozwala na bardzo dużą precyzję ostrzału, sięgającą 1 metra. Dzięki naprowadzaniu laserowemu strzelanie jest możliwe także bez uwzględniania danych meteorologicznych.

Pocisk Żelazne Żądło ma zaawansowaną głowicę bojową, zdolną do działania w kilku trybach – może detonować po uderzeniu w cel, z opóźnieniem (co jest przydatne np. przy niszczeniu umocnień) albo dzięki zapalnikowi zbliżeniowemu. Wprowadzenie danych niezbędnych do strzelania zajmuje przy tym nie więcej niż 15 sekund.