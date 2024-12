Niszczą poradziecki sprzęt. Ukraińcy nie rozumieją tej decyzji

"To nie poprawia sytuacji, w której się znajdujemy, ponieważ nawet wyeksploatowane czołgi T-80 i wozy bojowe BMP, które nie są już w pełni operacyjne, mogłyby zostać wykorzystywane jako dawcy części zamiennych, co byłyby niezwykle przydatne dla Sił Zbrojnych Ukrainy" – napisano w analizie na łamach ukraińskiego portalu Defence Express.

Stosowanie T-80U i BMP-3 w roli ćwiczebnych celów dla dronów jest z punktu widzenia Korei Południowej taktyką przemyślaną, ponieważ głównie na poradzieckim sprzęcie bazuje Korea Północna. Ukraińcy oceniają to jednak przez pryzmat swoich potrzeb. T-80U i BMP-3 znalazły się na liście broni, o jaką Kijów bezskutecznie apelował do Seulu. "Planowanie obrony Korei Południowej wobec reżimu północnokoreańskiego niekoniecznie opiera się na maksymie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem" - podsumowali analitycy Defence Express, co można rozumieć jako odniesienie m.in. do faktu wysłania północnokoreańskich wojsk jako wsparcia dla armii Putina.