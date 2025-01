Niezwykłe zjawisko. Magnetyczny biegun Ziemi zmienia położenie

Jak informuje Sciencealert, naukowcy z NOAA i BGS zaktualizowali położenie magnetycznego bieguna północnego. Przesuwa się on z Kanady w kierunku Syberii. Nowy model magnetyczny Ziemi jest opracowywany co pięć lat, a zmiana wymaga kalibracji systemów nawigacyjnych na statkach i samolotach.

Naukowcy zaobserwowali nieoczekiwane zmiany w Arktyce, gdzie północny biegun magnetyczny przesuwa się w kierunku Rosji. Do tej pory nie mieliśmy szansy zaobserwować takiego zjawiska. Od lat 90. XX wieku biegun przyspieszył swój ruch w stronę Syberii, osiągając prędkość 55 km rocznie, zanim w ostatnich pięciu latach zwolnił do 25 km rocznie.

Zmiany w położeniu bieguna mają znaczący wpływ na nawigację. Stare modele mogły prowadzić do błędów w trasach, co pokazuje przykład podróży z RPA do Wielkiej Brytanii, gdzie różnica wynosiła 150 km. Nowy model oferuje wyższą rozdzielczość, co jest kluczowe dla firm logistycznych i rządów.