Żyjemy w symulacji? Potwierdza to nowe prawo fizyki

Odkrycie Vopsona opiera się na drugiej zasadzie termodynamiki . W systemach informatycznych entropia nie wzrasta, co jest zaskakujące. Wprowadza to nowe prawo infodynamiki, które ma wpływ na biologię, fizykę atomową i kosmologię.

Infodynamika wyjaśnia symetrię we wszechświecie, co wspiera hipotezę symulacji. Symetria usuwa nadmiar informacji, podobnie jak kompresja danych w komputerach. To może być - zdaniem autora badań - dowód na to, że żyjemy w symulacji.