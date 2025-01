Syberyjska tundra zagrożona zniknięciem. To poważny problem

Naukowcy alarmują, że bez znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, syberyjska tundra może zniknąć do 2500 r. To poważny problem, ponieważ topnienie wiecznej zmarzliny może uwolnić niebezpieczne drobnoustroje i związki chemiczne. Serwis Live Science podkreśla, że nawet optymistyczne prognozy przewidują zniknięcie 70 proc. krajobrazu tundry.

Topnienie wiecznej zmarzliny w Arktyce wiąże się z uwolnieniem ogromnych ilości gazów cieplarnianych, co przyspiesza globalne ocieplenie. W regionach polarnych ocieplenie postępuje dwa razy szybciej niż w innych częściach świata. National Snow and Ice Data Center informuje, że od 1960 r. do 2019 r. temperatura w Arktyce wzrosła o prawie 4 stopnie Celsjusza.