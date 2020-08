Niezwykłe odkrycie na Ceres. Na planecie karłowatej może być ocean

Ceres to planeta karłowata znajdująca się na pasie planetoid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Jest największą asteroidą w Układzie Słonecznym i jedyną planetą karłowatą położoną bliżej niż Neptun. Przez lata była uważana za jałową skałę, ale dane zebrane w 2015 pozwoliły naukowcom podejrzewać, że pod powierzchnią znajduje się coś więcej.

Najnowsze badania opublikowane m.in. w Nature Astronomy sugerują, że pod skalną skorupą znajduje się zbiornik słonej wody, który może obejmować całą planetę. Odkrycie to jest o tyle istotne, że NASA ma w planach wysłanie misji kosmicznej na Ceres, której celem będzie ocena możliwości jej kolonizacji.

Na pierwszy trop na temat możliwego oceanu pod powierzchnią Ceres naukowcy trafili w 2015 roku. Wtedy sonda Dawn zarejestrowała dziwne, jasne plamy w kraterze Occator. Późniejsze analizy wskazały, że był to węglan sodu, który na Ziemi powstaje głęboko w oceanie, w miejscach, gdzie ciepło przenika do wody z pęknięć w dnie morskim.

W takich pęknięciach, mimo braku dostępu do światła słonecznego, tętni życie, w którym najważniejszą część łańcucha pokarmowego pełnią bakterie chemosyntetyczne. Wykorzystują one do wytwarzania energii reakcje chemiczne.