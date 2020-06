NASA: Księżyc Jowisza nadaje się do zamieszkania? Nowe badania Europy

Europa - lodowy księżyc Jowisza - od dawna zwraca uwagę badaczy, ze względu na możliwość występowania płynnej wody pod powierzchnią planety. Najnowsze badania zdają się potwierdzać, że księżyc spełnia wszystkie warunki dla podtrzymania życia.

Europa została odkryta przez Galileusza, a nazwa księżyca pochodzi od mitologicznej kochanki Zeusa. Jest to czwarty, co do wielkości naturalny satelita Jowisza i jeden z najbardziej fascynujących astronomów obiektów w Układzie Słonecznym.

Mohit Melwani Daswani, planetolog z NASA Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii jest zdania, że wraz z zespołem wyjaśnił, jak pod lodową kopułą Europy znalazły się ogromne zasoby płynnej wody. Dane, które pozwoliły badaczom do takich wniosków, zostały zebrane jeszcze w latach 90. XX wieku przez sondę Galileo.

Daswani w rozmowie ze Space.com przyznaje, że z przeprowadzonej przez jego zespół analizy wynika, że ocean Europy mógł powstać z rozpadu minerałów wodonośnych znajdujących się we wnętrzu Europy. Ma to związek ze zjawiskiem dyferencji, który doprowadził do zróżnicowania się struktury księżyca Jowisza. "Podzieliła ona warstwy na kształt cebuli", wyjaśnił naukowiec.

- Wnętrze Europy jest znacznie gęstsze niż jej warstwy zewnętrzne - powiedział Daswani. - Już to mówi nam bardzo dużo na temat historii i geologii księżyca: musiał doświadczyć wysokiej temperatury, aby mógł wystąpić proces dyferencji. - dodaje i wyjaśnia, że wysokie temperatury w przeszłości mogły doprowadzić do tego, że Europa jest wystarczająco ciepła, by ukryć płynny ocean pod powierzchnią.

Źródłem tego ciepła może być rozpad promieniotwórczy we wnętrzu księżyca lub zjawisko zwane rozpraszaniem pływów spowodowane interakcjami z Jowiszem i dużymi pobliskimi księżycami, wyjaśnił dodatkowo ekspert. Ale wspomniał również, że to nie koniec dowodów, które czynią z Europy świat zdatny do podtrzymania życia.

Dyferencja zaszła również na Ziemi oraz Marsie, a Europa ma bardzo podobny rozmiar. I chociaż nie ma bezpośrednich dowodów, by zjawisko dyferencji miało wpływ na rozwój życia, to Dawsani powiedział, że ten proces rozkładania minerałów za pomocą ciepła w celu wytworzenia oceanów może nie jest unikalny dla Europy.

- Duże światy oceaniczne, które doświadczają tego ciepła we wnętrzu, mogą mieć mechanizm do budowy oceanów. - Naukowy mają nadzieję dowiedzieć się więcej o potencjale życia na innych światach, w tym czy może istnieć życie tam, gdzie nie nie dociera światło naszego Słońca.