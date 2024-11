Niewidzialna tarcza dla F‑16. Udane testy systemu WRE Viper Shield

AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield to najnowszy system walki radioelektronicznej opracowany przez firmę L3Harris we współpracy z koncernem Lockheed Martin. Choć w jego opracowaniu brały udział także amerykańskie siły powietrzne, docelowo Viper Shield ma stanowić wyposażenie samolotów należących do amerykańskich sojuszników.