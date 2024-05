Nieudany atak Rosjan. Ukraińcy zniszczyli im całą kolumnę sprzętu

Udostępnione zdjęcia oraz nagranie pozwoliły oszacować obserwatorom wojny w Ukrainie, że łupem obrońców padło co najmniej pięć rosyjskich bojowych wozów piechoty z rodziny BMP i tyle samo użytych w tym natarciu czołgów . Co istotne, wśród tych ostatnich znalazły się T-72B3 oraz T-90M, który jest określany "dumą Putina".

W lutym br. podczas wizyty w jednym z zakładów zbrojeniowych Władimir Putin stwierdził, że T-90M "to najlepszy czołg na świecie" . Przypomnimy, że jest to najnowszy przedstawiciel rodziny T-90, z której pierwsze egzemplarze zaczęto produkować w 1992 r. Konstrukcyjnie są one głęboką modernizacją czołgów T-72. W przypadku T-90M w istocie można mówić o zaawansowanej konstrukcji, która jest najgroźniejszym czołgiem, jakim obecnie dysponuje rosyjska armia.

W porównaniu do starszych, często poradzieckich maszyn, T-90M zapewnia rozbudowane możliwości ofensywne, za które odpowiada armata 2A46M-5 kal. 125 mm z usprawnionym systemem kierowania ogniem z francuską termowizją. Poza tym załoga tego czołgu ma do dyspozycji dwa karabiny maszynowe - kal. 7,62 mm i kal. 12,7 mm. Konstrukcja jest wzmocniona modułowym pancerzem reaktywnym Relikt mającym na celu poprawę bezpieczeństwa wieży i kadłuba. Na utwardzonej nawierzchni T-90M rozpędza się do ok. 65 km/h.