Nieudana zasadzka Rosjan. Nie docenili pancernej bestii z USA

Analitycy publikujący nagranie na swoich profilach w serwisie X (dawny Twitter) zwracają uwagę na fakt, że Rosjanie skorzystali z przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) Kornet . Są one groźną bronią nawet dla jednostek uznawanych powszechnie za mocno opancerzone. Wcześniej pojawiały się udokumentowane ataki, w efekcie których przy pomocy ppk Kornet niszczono chociażby czołgi M1A1 Abrams .

Nowe nagranie z M2A2 Bradley w roli głównej pochodzi z okolic Pokrowska . Miasto położone we wschodniej części Ukrainy jest obecnie głównym celem rosyjskich wojsk. W poniedziałek 23 września brytyjskie ministerstwo obrony przekazało w codziennej aktualizacji wywiadowczej, że najeźdźcy znajdują się w odległości ok. 8 km od miasta, ale w minionym tygodniu ich postępy nieco spowolniły.

Przeciwpancerne pociski kierowane (ppk) Kornet pozwalają na rażenie celów na dystansie do 5,5 km lub do 8 km (w zależności od wersji). Chociaż M2A2 Bradley został trafiony, na nagraniu można zobaczyć, że ukraińscy żołnierze zdołali się ewakuować. Gdyby znajdowali się w gorzej opancerzonym wozie, nie mieliby na to szansy.