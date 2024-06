Niespodziewana pomoc. Rzeka wozów dotarła do Ukrainy

Jednocześnie Rzym dysponuje w swoim arsenale tonami sprzętu, który przekazuje Ukrainie. Na liście dotychczas wysłanej broni znajdują się m.in. pociski Storm Shadow, których transfery były zresztą przez długi czas ukrywane , a teraz dołącza do niej najnowsza partia transporterów VCC-2, czyli lokalnej odmiany amerykańskiego M113.

Nie wiadomo, jak dużo pojazdów VCC-2 trafiło do Ukrainy w ramach nieogłoszonej wcześniej pomocy. Nie można też określić na podstawie ogólnodostępnych zdjęć, czy wozy dotarły na front z jakimkolwiek dodatkowym osprzętem i czy razem z VCC-2 do Ukrainy wysłano inne wozy.

Przypomnijmy jednak, że wspomniane VCC-2 to w istocie modernizacja jednego z najpopularniejszych transporterów na świecie, M113, których przez wiele lat od rozpoczęcia produkcji powstało mnóstwo różnego rodzaju wariantów – w tym również pojazdów służących jako nośniki pocisków nuklearnych.

VCC-2 to w zasadzie wersja, która na tle podstawowego M113 różni się niewieloma szczegółami – w tym zwiększoną mocą jednostki napędowej, ulepszonym opancerzeniem (dodatkowe płyty pancerza) oraz obecnością otworów z boku pojazdu, które służą do prowadzenia ostrzału żołnierzom desantu z wnętrza VCC-2.

Pozostałe parametry pozostały wobec tego bez zmian. Włoska wersja VCC-2 mierzy ponad 5 m długości przy szerokości ok. 2,7 m i wysokości sięgającej 2,1 m. Jego masa przekracza z kolei 11 t, natomiast jednostka napędowa rozpędza tę konstrukcję do prędkości ok. 70 km/h.