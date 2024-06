Potwierdziło się najgorsze. Rosjanie użyli nowej broni

Rosyjski pocisk Ch-101 to jedna z najnowszych konstrukcji będącej w arsenale Federacji Rosyjskiej. Produkcję tej amunicji rozpoczęto bowiem w latach 2010-2011 i jest kontynuowana do dziś.

Co taka zmiana oznacza dla Ukraińców? Przede wszystkim obecność głowicy kasetowej sprawia, że pocisk jest jeszcze bardziej śmiercionośny i może swoim zasięgiem rażenia objąć większy obszar. Wynika to z zasady działania tego typu głowic – generalnie "kasety" atakują wrogie pozycje poprzez uwolnienie z głównego korpusu pocisku licznych podpocisków, które opadają na duży obszar. Problemem jednak jest to, iż opadająca subamunicja nie zawsze detonuje się od razu – a to z kolei oznacza, że niewielkie pociski mogą stanowić zagrożenie dla ludności cywilnej.