Niespodziewana burza geomagnetyczna. Jej skutki były widoczne z Ziemi

Burze geomagnetyczne (nazywane również słonecznymi lub magnetycznymi) to nagłe oraz intensywne zmiany magnetosfery, czyli pola magnetycznego naszej planety. Są one spowodowane zwiększoną aktywnością Słońca, a szczególnie koronalnymi wyrzutami masy i licznymi rozbłyskami słonecznymi. Prowadzą do zmian parametrów fizycznych wiatru słonecznego. Siła burz określana jest na pięciostopniowej skali, gdzie G1 to najsłabsze burze, a G5 – najsilniejsze. Ostatnia burza, o której poinformował serwis Space Weather, zajmujący się monitorowaniem kosmicznej pogody, była burzą klasy G1. Astronomowie nie spodziewali się jej pojawienia.