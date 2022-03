Burza magnetyczna uderzy w Ziemię. Potężne wybuchy na Słońcu

Centrum Prognoz Heliogeofizycznych PAN ostrzega przed zaobserwowanym w poniedziałek wybuchem słonecznym . Doszło do niego w poniedziałek 28 marca około 13:30. Towarzyszące mu procesy, zachodzące na powierzchni naszej gwiazdy doprowadziły do koronalnego wyrzutu masy (ang. coronal mass ejection - CME).

Słoneczna plazma porusza się z prędkością 1259 km/s i dotrze do Ziemi po około 33 godzinach. W Polsce będzie to noc z wtorku na środę. Teoretycznie może być to dla nas niebezpieczne, ale z reguły nie niesie z sobą żadnych szkodliwych następstw. Również i w tym przypadku nie ma powodu do niepokoju.